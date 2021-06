Oekraïne speelt met zijn geluk tegen Noord-Macedonië, maar wint wel

Oekraïne - Noord-Macedonië in een notendop:

Samenvatting van Oekraïne - Noord-Macedonië (2-1)

Jarmolenko en Jaremtsjoek zetten overwicht om

Zowel Oekraïne als Noord-Macedonië gingen de boot in op de eerste speeldag en konden zich dus geen nieuw puntenverlies veroorloven. Vooral Oekraïne had dat goed begrepen en trok ten aanval. Dimitrievski moest meteen aan de bak op een gevaarlijke voorzet van Malinovski en stond ook pal op een schot van de ex-Genk-speler.





Nog voor het kwartier werd Jaremtsjoek alleen op doel afgestuurd, maar hij vergat voor eigen succes te gaan en verknoeide zo een reuzenkans. Noord-Macedonië zag sterretjes en kon enkel antwoorden met een mislukt schot van Elmas.

Op het halfuur stuurde Malinovski Jarmolenko de zestien in, maar Dimitrievski hield Noord-Macedonië nog maar eens overeind. De vraag was niet of de goal zou vallen, wel wanneer. Meteen erna, zo bleek. Karavajev devieerde een hoekschop aan de eerste paal en aan de tweede paal kon Jarmolenko dan toch de score openen.

Amper 5 minuten later stond het al 2-0. Dit keer kroop Jarmolenko in de rol van aangever. Jaremtsjoek kwam nog eens alleen voor doel en nu rondde hij het wel knap af. Tweede EK-goal voor hem, net als Jarmolenko.

Een afgeweken schot van Karavajev zorgde kort voor de rust bijna nog voor de 3-0. Noord-Macedonië stelde daar enkel een klasseflits van Pandev tegenover. Zijn lobbal over doelman Boesjtsjan was bijzonder mooi, maar zijn treffer werd wel terecht afgekeurd voor buitenspel.