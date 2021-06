LIVESTREAM: De Bruyne kan geweldige solo net niet afronden

34' eerste helft, minuut 34. Ook Trossard besluit te hoog. Ook Trossard waagt zijn kans met een verre knal. Hij draait goed weg en haalt uit, maar ook zijn poging is te hoog. . Ook Trossard besluit te hoog Ook Trossard waagt zijn kans met een verre knal. Hij draait goed weg en haalt uit, maar ook zijn poging is te hoog.

33' eerste helft, minuut 33. Witsel mikt over. Witsel krijgt nog maar eens een kans op een afvallende bal. Tijd en ruimte op de rand van de zestien, maar hij besluit hoog over. Dit heeft hij al beter gedaan. . Witsel mikt over Witsel krijgt nog maar eens een kans op een afvallende bal. Tijd en ruimte op de rand van de zestien, maar hij besluit hoog over. Dit heeft hij al beter gedaan.

32' eerste helft, minuut 32. Doku laat zich zien. Doku kan een eerste keer zijn stempel drukken, maar hij mist zijn schot. Zo wordt het wel nog bijna een voorzet voor Lukaku, maar Toivio kuist het op voor de Finnen. . Doku laat zich zien Doku kan een eerste keer zijn stempel drukken, maar hij mist zijn schot. Zo wordt het wel nog bijna een voorzet voor Lukaku, maar Toivio kuist het op voor de Finnen.

31' eerste helft, minuut 31. Veel balbezit voor de Belgen, maar veel vangen ze er voorlopig niet mee aan. Het tempo ligt ook te laag om de Finnen in de problemen te brengen. Ook in de andere groepswedstrijd tussen Rusland en Denemarken staat het nog 0-0. . Veel balbezit voor de Belgen, maar veel vangen ze er voorlopig niet mee aan. Het tempo ligt ook te laag om de Finnen in de problemen te brengen. Ook in de andere groepswedstrijd tussen Rusland en Denemarken staat het nog 0-0.

27' eerste helft, minuut 27. Weinig opwinding in de twee rechthoeken. Peter Vandenbempt. Weinig opwinding in de twee rechthoeken. Peter Vandenbempt

24' eerste helft, minuut 24. Witsel kan Hradecky niet bedreigen. Het eerste schot(je) tussen de palen komt van Witsel. Hradecky heeft er niet de minste moeite mee. De Belgen domineren, maar het grote doelgevaar blijft voorlopig uit. . Witsel kan Hradecky niet bedreigen Het eerste schot(je) tussen de palen komt van Witsel. Hradecky heeft er niet de minste moeite mee. De Belgen domineren, maar het grote doelgevaar blijft voorlopig uit.

24' eerste helft, minuut 24. De Bruyne dwingt net geen eigen doelpunt af. De Bruyne dwingt net geen eigen doelpunt af

23' eerste helft, minuut 23. De Bruyne ontbindt zijn duivels. Wat een schitterende actie van De Bruyne. Hij baant zich met een knappe versnelling een weg in de zestien en brengt de bal vanaf de achterlijn laag voor doel. Arajuuri ontsnapt er maar net aan een owngoal. . De Bruyne ontbindt zijn duivels Wat een schitterende actie van De Bruyne. Hij baant zich met een knappe versnelling een weg in de zestien en brengt de bal vanaf de achterlijn laag voor doel. Arajuuri ontsnapt er maar net aan een owngoal.

21' eerste helft, minuut 21. Lukaku speelt het niet goed uit. Lukaku trekt zich centraal op gang na slordig balverlies van Uronen. De bal opzij leggen naar Hazard is de bedoeling, maar de pass van Lukaku is niet op maat en wordt onderschept. Het blijft wat zoeken voor de Rode Duivels. . Lukaku speelt het niet goed uit Lukaku trekt zich centraal op gang na slordig balverlies van Uronen. De bal opzij leggen naar Hazard is de bedoeling, maar de pass van Lukaku is niet op maat en wordt onderschept. Het blijft wat zoeken voor de Rode Duivels.

20' eerste helft, minuut 20. Opvallend toch, het gefluit en boegeroep wanneer de Belgen aan de bal zijn. Geen twaalfde man voor de Belgen hier in Sint-Petersburg, zoveel is duidelijk. . Opvallend toch, het gefluit en boegeroep wanneer de Belgen aan de bal zijn. Geen twaalfde man voor de Belgen hier in Sint-Petersburg, zoveel is duidelijk.

17' eerste helft, minuut 17. Eerste kans voor Lukaku, al was er ook gevlagd. Eerste kans voor Lukaku, al was er ook gevlagd

16' eerste helft, minuut 16. Lukaku mikt voorlangs. De Bruyne kan Lukaku een eerste keer lanceren met een uitstekende doorsteekpass, maar Lukaku besluit voorlangs. Bovendien was er terecht gefloten voor buitenspel. . Lukaku mikt voorlangs De Bruyne kan Lukaku een eerste keer lanceren met een uitstekende doorsteekpass, maar Lukaku besluit voorlangs. Bovendien was er terecht gefloten voor buitenspel.

15' eerste helft, minuut 15. Makkelijke vangbal voor Hradecky. Makkelijke vangbal voor Hradecky

14' eerste helft, minuut 14. De Bruyne probeert in één tijd het hoofd van Lukaku te vinden, maar zijn pass is voor één keer niet op maat. De bal landt in de handen van Hradecky. De Finse doelman is nog niet op de proef gesteld. . De Bruyne probeert in één tijd het hoofd van Lukaku te vinden, maar zijn pass is voor één keer niet op maat. De bal landt in de handen van Hradecky. De Finse doelman is nog niet op de proef gesteld.

12' eerste helft, minuut 12. De Bruyne ook defensief bepalend. Pukki krijgt plots toch wel erg veel ruimte in de zestien op een voorzet van Uronen. Gelukkig voor de Belgen heeft hij te veel tijd nodig en kan De Bruyne ingrijpen. Toch niet te best verdedigd daar. . De Bruyne ook defensief bepalend Pukki krijgt plots toch wel erg veel ruimte in de zestien op een voorzet van Uronen. Gelukkig voor de Belgen heeft hij te veel tijd nodig en kan De Bruyne ingrijpen. Toch niet te best verdedigd daar.

11' eerste helft, minuut 11. Toch een eerste prikje van de Finnen. Sparv kan Uronen bijna lanceren op links, maar de Genk-speler laat de bal over de lijn lopen. . Toch een eerste prikje van de Finnen. Sparv kan Uronen bijna lanceren op links, maar de Genk-speler laat de bal over de lijn lopen.

8' eerste helft, minuut 8. Nog geen doelgevaar. Een overweldigende start is het niet van de Rode Duivels. De Finnen praten een aardig woordje mee. Het blijft wachten op het eerste doelgevaar. . Nog geen doelgevaar Een overweldigende start is het niet van de Rode Duivels. De Finnen praten een aardig woordje mee. Het blijft wachten op het eerste doelgevaar.

6' eerste helft, minuut 6. Boegeroep van de Russen. Hebben die dan de kant gekozen van de buren uit Finland? Peter Vandenbempt. Boegeroep van de Russen. Hebben die dan de kant gekozen van de buren uit Finland? Peter Vandenbempt

4' eerste helft, minuut 4. De Rode Duivels eisen meteen het balbezit op. Het verwachte spelbeeld dus, al is het voorlopig zonder veel diepgang. Afwachten hoelang de Finnen standhouden. . De Rode Duivels eisen meteen het balbezit op. Het verwachte spelbeeld dus, al is het voorlopig zonder veel diepgang. Afwachten hoelang de Finnen standhouden.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Romelu Lukaku brengt de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels op gang. Wordt het een perfect rapport voor de Belgen? . Aftrap Romelu Lukaku brengt de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels op gang. Wordt het een perfect rapport voor de Belgen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:57 vooraf, 20 uur 57. Focus bij de Rode Duivels. De Brabançonne klinkt nog maar eens door de boxen van het Krestovski-stadion in Sint-Petersburg. De Rode Duivels zien er gefocust uit, krijgen we een blitzstart? . Focus bij de Rode Duivels De Brabançonne klinkt nog maar eens door de boxen van het Krestovski-stadion in Sint-Petersburg. De Rode Duivels zien er gefocust uit, krijgen we een blitzstart?

20:56 vooraf, 20 uur 56. Vader Courtois: "Als iedereen zijn taken doet zou het geen problemen mogen opleveren". Vader Courtois: "Als iedereen zijn taken doet zou het geen problemen mogen opleveren"

Hoog tijd om een punt te zetten achter de negatieve reeks tegen Finland.

20:46 vooraf, 20 uur 46. "90 minuten voor Hazard, De Bruyne en Witsel? Hangt af van intensiteit". Roberto Martinez kreeg de vraag of Eden Hazard, De Bruyne en Witsel de volledige wedstrijd zullen spelen. "Dat hangt af van hoe de wedstrijd loopt, hoe intens het is. Ze moeten nuttige minuten maken, niet noodzakelijk 90 minuten." . "90 minuten voor Hazard, De Bruyne en Witsel? Hangt af van intensiteit" Roberto Martinez kreeg de vraag of Eden Hazard, De Bruyne en Witsel de volledige wedstrijd zullen spelen. "Dat hangt af van hoe de wedstrijd loopt, hoe intens het is. Ze moeten nuttige minuten maken, niet noodzakelijk 90 minuten."

20:44 vooraf, 20 uur 44. Martinez: ¿De spelers moeten nuttige minuten maken¿. Martinez: ¿De spelers moeten nuttige minuten maken¿

20:40 vooraf, 20 uur 40. De hitte valt mee, de temperatuur is toch wat gezakt. Het is voetbalweer, ik denk niet dat ze zullen snakken naar adem. De UEFA voorziet zelfs geen drinkpauzes. Ruben Van Gucht. De hitte valt mee, de temperatuur is toch wat gezakt. Het is voetbalweer, ik denk niet dat ze zullen snakken naar adem. De UEFA voorziet zelfs geen drinkpauzes. Ruben Van Gucht

20:40 vooraf, 20 uur 40. Herbeleef nog eens de zege van de Duivels tegen Denemarken. Herbeleef nog eens de zege van de Duivels tegen Denemarken



20:30 vooraf, 20 uur 30. "De impact van deze opstelling is dat België in de 1/8e finales met een ploeg zal spelen die op dit EK nog niet heeft samengespeeld", merkt Gert Verheyen schamper op. . "De impact van deze opstelling is dat België in de 1/8e finales met een ploeg zal spelen die op dit EK nog niet heeft samengespeeld", merkt Gert Verheyen schamper op.

20:28 vooraf, 20 uur 28. Op zich is de combinatie Boyata-Denayer-Vermaelen een verrassing, maar als je naar de kwaliteiten van die spelers kijkt, moeten we ons geen zorgen maken. Cyriel Dessers in Villa Sporza. Op zich is de combinatie Boyata-Denayer-Vermaelen een verrassing, maar als je naar de kwaliteiten van die spelers kijkt, moeten we ons geen zorgen maken. Cyriel Dessers in Villa Sporza



20:10 vooraf, 20 uur 10. Lukaku evenaart Ceulemans. Romelu Lukaku versiert vanavond zijn 96e cap bij de Rode Duivels. Daarmee komt de topschutter op gelijke hoogte van Jan Ceulemans, op een gedeelde 6e plaats. In de ranglijst aller tijden moet Lukaku alleen nog Vertonghen (129), Witsel (112), Alderweireld (111), Eden Hazard (110) en Dries Mertens (100) voor zich dulden. . Lukaku evenaart Ceulemans Romelu Lukaku versiert vanavond zijn 96e cap bij de Rode Duivels. Daarmee komt de topschutter op gelijke hoogte van Jan Ceulemans, op een gedeelde 6e plaats.



In de ranglijst aller tijden moet Lukaku alleen nog Vertonghen (129), Witsel (112), Alderweireld (111), Eden Hazard (110) en Dries Mertens (100) voor zich dulden.



19:43 vooraf, 19 uur 43. Vanaken op de bank. Nemen plaats op de bank: Mignolet, Sels, Vertonghen, Tielemans, Carrasco, Mertens, Meunier, Vanaken, Dendoncker, Benteke, Praet en Batshuayi. . Vanaken op de bank Nemen plaats op de bank: Mignolet, Sels, Vertonghen, Tielemans, Carrasco, Mertens, Meunier, Vanaken, Dendoncker, Benteke, Praet en Batshuayi.



19:40 vooraf, 19 uur 40. Enkele verrassingen. Roberto Martinez heeft enkele verrassingen in petto. Zo komt het trio Vermaelen-Denayer-Boyata aan de aftrap. Van Vermaelen werd dat verwacht, van de andere twee niet. Ook Nacer Chadli krijgt een kans om veel speelminuten te vergaren, net als Leandro Trossard en Jeremy Doku. Voor de rest staan met Eden Hazard, De Bruyne, Lukaku, Witsel en Courtois de verwachte namen in de basis. . Enkele verrassingen Roberto Martinez heeft enkele verrassingen in petto. Zo komt het trio Vermaelen-Denayer-Boyata aan de aftrap. Van Vermaelen werd dat verwacht, van de andere twee niet.



Ook Nacer Chadli krijgt een kans om veel speelminuten te vergaren, net als Leandro Trossard en Jeremy Doku. Voor de rest staan met Eden Hazard, De Bruyne, Lukaku, Witsel en Courtois de verwachte namen in de basis.





19:01 vooraf, 19 uur 01. De spelers krijgen momenteel hun laatste tactische bespreking. Zij vernemen wie zo meteen aan de aftrap komt, wij weten dat nu nog niet. Nog even geduld. . Ruben Van Gucht . De spelers krijgen momenteel hun laatste tactische bespreking. Zij vernemen wie zo meteen aan de aftrap komt, wij weten dat nu nog niet. Nog even geduld. Ruben Van Gucht

18:28 vooraf, 18 uur 28. Present. De eerste Belgen zijn in het stadion aangekomen. Over een dikke twee uur gaat de wedstrijd van start. Het is nu vooral uitkijken naar de ploegopstelling. . Present De eerste Belgen zijn in het stadion aangekomen. Over een dikke twee uur gaat de wedstrijd van start. Het is nu vooral uitkijken naar de ploegopstelling.





18:06 vooraf, 18 uur 06. Snelders: "Je hoeft vandaag niet met je typeploeg te spelen". Snelders: "Je hoeft vandaag niet met je typeploeg te spelen"

17:36 vooraf, 17 uur 36. Wachten op Belgische namen. "Vermaelen, Eden Hazard, De Bruyne, Witsel en Courtois worden aangekondigd, maar ook wij moeten wachten op de resterende namen in de Belgische basis-11", zegt onze verslaggever Ruben Van Gucht vanuit Sint-Petersburg. "Laat de jongens met de kleine pijntjes rusten en geef andere jongens de kans om te spelen", vult onze analist Eddy Snelders aan bij een temperatuur van 35 graden. Moet Lukaku rust krijgen met het oog op de komende match(en)? Snelders: "Je kunt maar 1 man ongelukkig maken door hem niet op te stellen en dat is Lukaku. Ik denk niet dat het een goed idee is om Romelu op de bank te zetten. Romelu wil topschutter worden op dit EK." . Wachten op Belgische namen "Vermaelen, Eden Hazard, De Bruyne, Witsel en Courtois worden aangekondigd, maar ook wij moeten wachten op de resterende namen in de Belgische basis-11", zegt onze verslaggever Ruben Van Gucht vanuit Sint-Petersburg.



"Laat de jongens met de kleine pijntjes rusten en geef andere jongens de kans om te spelen", vult onze analist Eddy Snelders aan bij een temperatuur van 35 graden.



Moet Lukaku rust krijgen met het oog op de komende match(en)? Snelders: "Je kunt maar 1 man ongelukkig maken door hem niet op te stellen en dat is Lukaku. Ik denk niet dat het een goed idee is om Romelu op de bank te zetten. Romelu wil topschutter worden op dit EK."

16:41 vooraf, 16 uur 41. De voorbije zes maanden heb ik twee keer zo hard gewerkt om mij op dit EK te kunnen tonen. Ik ben heel gemotiveerd en tevreden dat ik kan spelen. Onze grootste droom was de kwalificatie voor dit toernooi. Maar het is niet omdat je die droom kan realiseren dat het daarom moet stoppen. We moeten onze families al een maand missen, maar we willen door de groepsfase geraken. Voor mij en het team is dit de mooiste periode uit onze carrière. We willen niet dat dit nu eindigt. Jere Uronen, Fin en Genk-speler. De voorbije zes maanden heb ik twee keer zo hard gewerkt om mij op dit EK te kunnen tonen. Ik ben heel gemotiveerd en tevreden dat ik kan spelen. Onze grootste droom was de kwalificatie voor dit toernooi. Maar het is niet omdat je die droom kan realiseren dat het daarom moet stoppen. We moeten onze families al een maand missen, maar we willen door de groepsfase geraken. Voor mij en het team is dit de mooiste periode uit onze carrière. We willen niet dat dit nu eindigt. Jere Uronen, Fin en Genk-speler

13:44 vooraf, 13 uur 44. Ruben Van Gucht getuigt: "35 graden Celsius in Sint-Petersburg". Ruben Van Gucht getuigt: "35 graden Celsius in Sint-Petersburg"

13:41 vooraf, 13 uur 41. Deze supporters volgen de Rode Duivels het hele toernooi. Deze supporters volgen de Rode Duivels het hele toernooi

De benen strekken op de matchdag:

12:10 vooraf, 12 uur 10. De uil van Helsinki. De laatste keer dat België matchen met inzet speelde tegen Finland was in de voorrondes van het EK van 2008. In eigen huis bleef het 0-0, in Helsinki verloren de Rode Duivels met 2-0. Dat was de interland met de uil. Al vroeg in de wedstrijd vloog het roofdier van deklat naar deklat. De uil werd zo populair dat de Finnen er een mascotte van maakten: Bubi. De match was dan ook een hoogvlieger voor Finland. Johansson en Eremenko waren de doelpuntenmakers. De Belgische ploeg bestond toen uit spelers als Simons, Stijnen, Clement, Van Damme en Mpenza. De jonge Fellaini kreeg rood in Helsinki, René Vandereycken was bondscoach. . De uil van Helsinki De laatste keer dat België matchen met inzet speelde tegen Finland was in de voorrondes van het EK van 2008. In eigen huis bleef het 0-0, in Helsinki verloren de Rode Duivels met 2-0.

Dat was de interland met de uil. Al vroeg in de wedstrijd vloog het roofdier van deklat naar deklat. De uil werd zo populair dat de Finnen er een mascotte van maakten: Bubi.

De match was dan ook een hoogvlieger voor Finland. Johansson en Eremenko waren de doelpuntenmakers.

De Belgische ploeg bestond toen uit spelers als Simons, Stijnen, Clement, Van Damme en Mpenza. De jonge Fellaini kreeg rood in Helsinki, René Vandereycken was bondscoach.

12:07 vooraf, 12 uur 07. Finland - België in 2007 (2-0). Finland - België in 2007 (2-0)

11:22 vooraf, 11 uur 22. Thibaut Courtois blikt vooruit naar vanavond. Thibaut Courtois blikt vooruit naar vanavond

11:20 vooraf, 11 uur 20. Finland speelt in een goed blok. Ze gaan uit van hun defensieve kracht en beschikken over een goede keeper en een goede spits. Hun plan? De bal aan ons laten en op de counter mikken. Thibaut Courtois. Finland speelt in een goed blok. Ze gaan uit van hun defensieve kracht en beschikken over een goede keeper en een goede spits. Hun plan? De bal aan ons laten en op de counter mikken. Thibaut Courtois

10:55 vooraf, 10 uur 55. Spelen sowieso: De Bruyne, Hazard, Witsel, Vermaelen en Courtois. Van een B-elftal zoals 3 jaar geleden op het WK tegen Engeland is geen sprake vanavond. De voorbije dagen heeft Roberto Martinez de helft van het basisteam als prijsgegeven. In doel wisselt de bondscoach niet. Nummer 1 Thibaut Courtois neemt ook tegen Finland plaats onder de lat. In de verdediging staat ouderdomsdeken Thomas Vermaelen een eerste keer op dit toernooi in het team. Vraag is met wie. Met zijn kompanen Alderweireld en Vertonghen? Of mogen Denayer of Boyata nog een keer beginnen? Over naar het middenveld dan. Centraal zal Axel Witsel naar alle waarschijnlijkheid de controlerende rol overnemen van Dendoncker, met Tielemans op positie 8. Carrasco neemt normaal gezien de plaats van de geblesseerde Thorgan Hazard in, Meunier die van Castagne. Voorin begint Kevin De Bruyne een eerste keer aan de match, net als Eden Hazard . Goalgetter Lukaku is de logische keuze in de spits. Of is het een keer aan Batshuayi of Benteke? . Spelen sowieso: De Bruyne, Hazard, Witsel, Vermaelen en Courtois Van een B-elftal zoals 3 jaar geleden op het WK tegen Engeland is geen sprake vanavond. De voorbije dagen heeft Roberto Martinez de helft van het basisteam als prijsgegeven.

In doel wisselt de bondscoach niet. Nummer 1 Thibaut Courtois neemt ook tegen Finland plaats onder de lat.

In de verdediging staat ouderdomsdeken Thomas Vermaelen een eerste keer op dit toernooi in het team. Vraag is met wie. Met zijn kompanen Alderweireld en Vertonghen? Of mogen Denayer of Boyata nog een keer beginnen?



Over naar het middenveld dan. Centraal zal Axel Witsel naar alle waarschijnlijkheid de controlerende rol overnemen van Dendoncker, met Tielemans op positie 8. Carrasco neemt normaal gezien de plaats van de geblesseerde Thorgan Hazard in, Meunier die van Castagne.



Voorin begint Kevin De Bruyne een eerste keer aan de match, net als Eden Hazard. Goalgetter Lukaku is de logische keuze in de spits. Of is het een keer aan Batshuayi of Benteke?

10:53 vooraf, 10 uur 53. Staan Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne samen in de ploeg vanavond?



Aparte taal, het Fins:

07:08 vooraf, 07 uur 08. De groep winnen, bekijk ik als een voordeel. Op die manier stuur je een boodschap naar onze volgende tegenstanders. En we willen winnen, dat maakt deel uit van onze mentaliteit. Youri Tielemans. De groep winnen, bekijk ik als een voordeel. Op die manier stuur je een boodschap naar onze volgende tegenstanders. En we willen winnen, dat maakt deel uit van onze mentaliteit. Youri Tielemans

07:07 vooraf, 07 uur 07. Finland zal alles op alles zetten om zich ook te kwalificeren. Een goeie uitdaging voor ons dus. Youri Tielemans in de RBFA-app. Finland zal alles op alles zetten om zich ook te kwalificeren. Een goeie uitdaging voor ons dus. Youri Tielemans in de RBFA-app

De training en de reisdag van de Rode Duivels in beeld:

06:47 Belgen statistisch in het nadeel. De Belgen en de Finnen treffen elkaar al voor de 12e keer, maar wel voor het eerst op de eindfase van een groot toernooi. De Duivels hebben geen al te beste cijfers tegen Finland. Ze wonnen nog maar 3 keer, verloren 4 keer en speelden 4 keer gelijk. Straffer nog, de Duivels konden al 7 keer op een rij niet winnen tegen Finland. De laatste zege dateert al van oktober 1968. . vooraf, 06 uur 47. Belgen statistisch in het nadeel De Belgen en de Finnen treffen elkaar al voor de 12e keer, maar wel voor het eerst op de eindfase van een groot toernooi.

De Duivels hebben geen al te beste cijfers tegen Finland. Ze wonnen nog maar 3 keer, verloren 4 keer en speelden 4 keer gelijk. Straffer nog, de Duivels konden al 7 keer op een rij niet winnen tegen Finland. De laatste zege dateert al van oktober 1968.

06:44 vooraf, 06 uur 44. De Finse aanvaller Teemu Pukki heeft nog geen doelpunt gemaakt op het EK.

06:43 vooraf, 06 uur 43. Winnen van België is mogelijk, maar dan moeten we perfecte match spelen. Teemu Pukki. Winnen van België is mogelijk, maar dan moeten we perfecte match spelen. Teemu Pukki

06:42 vooraf, 06 uur 42. Pukki is fit: "Zelf de perfecte match spelen". Voor de Belgen is het vooral uitkijken voor Teemu Pukki, de sterspeler van Finland. Hij heeft na een blessure van vijf weken 75 minuten gespeeld in beide wedstrijden van Finland op het EK. En nu is de aanvaller van Norwich City fit voor de match tegen de Belgen. "Ik heb geen last meer van mijn enkel en het verband hindert me niet," vertelt hij. "Ik heb wel 5 weken niet kunnen spelen, dus mijn matchritme is ver zoek." Finland heeft met 3 punten nog altijd kans om verder te komen dan de groepsfase in hun eerste grote toernooi. "Wie had gedacht dat we voor de laatste wedstrijd nog een kans hadden om onze groep te winnen?" "We weten dat België verslaan moeilijk is, maar het is mogelijk als we zelf de perfecte wedstrijd spelen. We zullen ons concentreren op het simpele feit dat punten pakken tegen België ons moet helpen verder te komen in het toernooi. Na de wedstrijd zullen we wel zien waar we staan." . Pukki is fit: "Zelf de perfecte match spelen" Voor de Belgen is het vooral uitkijken voor Teemu Pukki, de sterspeler van Finland. Hij heeft na een blessure van vijf weken 75 minuten gespeeld in beide wedstrijden van Finland op het EK. En nu is de aanvaller van Norwich City fit voor de match tegen de Belgen.



"Ik heb geen last meer van mijn enkel en het verband hindert me niet," vertelt hij. "Ik heb wel 5 weken niet kunnen spelen, dus mijn matchritme is ver zoek." Finland heeft met 3 punten nog altijd kans om verder te komen dan de groepsfase in hun eerste grote toernooi. "Wie had gedacht dat we voor de laatste wedstrijd nog een kans hadden om onze groep te winnen?"

"We weten dat België verslaan moeilijk is, maar het is mogelijk als we zelf de perfecte wedstrijd spelen. We zullen ons concentreren op het simpele feit dat punten pakken tegen België ons moet helpen verder te komen in het toernooi. Na de wedstrijd zullen we wel zien waar we staan."

06:40 vooraf, 06 uur 40. Groepswinnaar of niet? De Rode Duivels zijn al zeker van hun plek in de volgende ronde, maar gaan ze door als groepswinnaar of niet? En willen ze dat wel? Want berekenen in welke tabelhelft je terechtkomt, is hogere wiskunde. De Belgen zeiden de voorbije dagen wel in koor dat ze vol voor de zege zouden gaan. Maar Roberto Martinez zal wel sleutelen aan zijn ploeg. Hij probeert iedereen minuten te geven. . Groepswinnaar of niet? De Rode Duivels zijn al zeker van hun plek in de volgende ronde, maar gaan ze door als groepswinnaar of niet? En willen ze dat wel? Want berekenen in welke tabelhelft je terechtkomt, is hogere wiskunde.

De Belgen zeiden de voorbije dagen wel in koor dat ze vol voor de zege zouden gaan. Maar Roberto Martinez zal wel sleutelen aan zijn ploeg. Hij probeert iedereen minuten te geven.

Voor Axel Witsel is Sint-Petersburg bekend terrein. Hij speelde 5 jaar voor de Russische topclub Zenit.

Opstelling Finland. Lukáš Hrádecký, Jukka Raitala, Joona Toivio, Paulus Arajuuri, Daniel O'Shaughnessy, Jere Uronen, Robin Lod, Tim Sparv, Glen Kamara, Joel Pohjanpalo, Teemu Pukki Opstelling Finland Lukáš Hrádecký, Jukka Raitala, Joona Toivio, Paulus Arajuuri, Daniel O'Shaughnessy, Jere Uronen, Robin Lod, Tim Sparv, Glen Kamara, Joel Pohjanpalo, Teemu Pukki

Opstelling België. Thibaut Courtois, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Thomas Vermaelen, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Nacer Chadli, Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Eden Hazard Opstelling België Thibaut Courtois, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Thomas Vermaelen, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Nacer Chadli, Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Eden Hazard