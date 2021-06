Turkije heeft vanavond "een mirakel" nodig tegen Zwitserland

09:15

vooraf, 09 uur 15. Zwitserse coach schrijft fans een brief: "Steun ons!". Zwitserland hoopt wel nog als beste derde - of zelfs nog als tweede - door te kunnen stoten. Daarvoor heeft het een ruime zege nodig. Coach Vladimir Petkovic schreef alvast een emotionele open brief naar de fans. "Voetballers en coaches hebben net als iedereen gevoelens, zorgen, angsten en vreugdes. Wij zijn net zo kwetsbaar", luidt het. "En daarom hebben we de steun van jullie allemaal nodig voor deze beslissende wedstrijd." "We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we zondagavond allemaal samen kunnen juichen. Dat we samen trots kunnen zijn. Op onze "Nati" en ons Zwitserland!" Na een 1-1 tegen Wales en een 3-0-nederlaag tegen Italië staan de Zwitsers onder druk om te winnen tegen een puntenloos Turkije. "In de match van de laatste kans moeten we, naast de juiste tactiek, opnieuw al onze waarden en kwaliteiten op het veld brengen: solidariteit, eer, vreugde en respect. Dan kunnen we het doen." .