Wie bombardeert zichzelf tot 'dark horse', Wales of Denemarken?

Voor hun 1/8ste finale trekken Wales en Denemarken richting Amsterdam, het stadion waar uitgerekend Christian Eriksen met Ajax in het verleden veel successen boekte.

Ondanks dat de Denen niet in Kopenhagen spelen, zullen er toch veel landgenoten de oversteek maken richting Nederland. "Wij voelen heel veel steun, vele fans zijn naar Amsterdam gekomen", vertelde bondscoach Kasper Hjulmand.

"Op al die liefde en steun kunnen we hopelijk voortbouwen en dat vertalen in een goede wedstrijd. We geloven in onszelf en ik denk dat we zeker over genoeg kwaliteiten beschikken om hen te kloppen."

"Ik heb respect voor Wales, maar wij worden elke wedstrijd sterker. In het openingsduel tegen Finland hebben we een traumatische ervaring beleefd. Een paar dagen later spelen we tegen een van de beste teams ter wereld en nadien winnen we van Rusland. Daar heb je mentale kracht voor nodig en net dat is onze sterkte."