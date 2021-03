Premier League-sterren sneuvelen op EK U21 door late Kroatische goal

De Engelsen stonden na 2 nederlagen met hun rug tegen de muur tegen Kroatië. Een zege met 2 goals verschil was een must om nog door te stoten. Toen Liverpool-speler Curtis Jones er in de 75e minuut effectief 0-2 van maakte, leek het toch nog te lukken.

Maar in de 92e minuut scoorde Bradaric alsnog, waardoor Engeland met het doelpuntsaldo alsnog van de 2e naar de 4e plaats in de groep tuimelde.

Portugal gaat als groepsleider met het maximum van de punten door naar de volgende ronde, waar het Italië tegenkomt.