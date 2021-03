Logica gerespecteerd: Italië en Spanje stoten door op EK U21

Italië had zowel tegen Spanje als Tsjechië een gelijkspel behaald, waardoor het enkel met een (grote) zege het heft in eigen handen hield tegen Slovenië.

Slovenië had dat scenario blijkbaar ook doorgenomen, want erg veel moeite deed het gastland niet. Na een halfuur stond het al 3-0. Na de rust maakte Cutrone nog zijn 2e van de avond. De rode kaart voor invaller Marchizza was vooral voor het vervolg van het toernooi een tegenvaller.

Uiteindelijk hoefde Italië niet ruim te winnen, want concurrent Tsjechië ging zelf onderuit. Levante-spits Dani Gomez bezorgde Spanje de groepswinst met 2 goals. Spanje ontloopt zo wellicht Portugal, dat op weg is naar de groepswinst in poule D.