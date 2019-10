Winnend Rusland moet nog even wachten op zekerheid EK-deelname

De Russen droomden ervan om nog voor de aftrap zeker te zijn van een EK-ticket. Maar dan had Kazachstan - Cyprus op een gelijkspel moeten eindigen en dat liep anders af.

Tegen Schotland (voorlaatste in de groep) kon Rusland de code wel pas kraken in de 58e minuut. Artjom Dzjoeba was de doelpuntenmaker met dienst. Ozdojev, nog eens Dzjoeba en Golovin zetten de 4-0-eindstand op het bord.

Met 3 matchen voor de boeg telt Rusland 8 punten bonus op de nummer 3 Cyprus. Zondag kunnen de Russen hun EK-ticket veiligstellen op het veld van Cyprus zelf.