VIDEO: Spanje pakt EK-ticket in Zweden dankzij late goal van Rodrigo

Spanje had afgelopen weekend al de kans gehad om zich voor eigen volk te plaatsen voor het EK, maar tegen Noorwegen liep dat nog mis door een late gelijkmaker van de Noren. Een soortgelijk scenario werd maandagavond opnieuw geschreven, zij het dit keer in het voordeel van de Spanjaarden.

Op bezoek bij Zweden monopoliseerde Spanje in zijn gekende stijl de bal, maar de thuisploeg hoefde het overwicht niet te hebben om op voorsprong te komen. Vroeg in de tweede helft deed Berg het stadion ontploffen door in de rebound raak te koppen.

De Zweden hielden de 1-0 lange tijd vast, maar in de 93e minuut maakte Spanje er toch nog 1-1 van. Invaller Rodrigo was bij de pinken na een hoekschop en trapte zijn land naar het EK. Zweden blijft wel op de tweede plaats in groep F, maar Roemenië volgt op één schamel puntje. In november moeten de Zweden naar Roemenië.