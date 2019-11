Oranje maakt statement tegen racisme in ruime zege tegen Estland

Nederland had zich zaterdag al geplaatst voor het EK na zijn 0-0-gelijkspel in Noord-Ierland. Zo kwalificeerde Oranje zich voor het eerst sinds 2014 opnieuw voor een groot toernooi. De wedstrijd tegen Estland was er dan ook hooguit eentje voor de statistieken.

Ondanks de gevierde kwalificatie begon de wedstrijd toch met wat spanning bij onze noorderburen. Eerder deze week werd Nederland namelijk opgeschrikt door een racistisch incident in tweede klasse. Het ongeloof bij Oranje was groot en gelegenheidsaanvoerder "Gini" Wijnaldum had voor de wedstrijd aangekondigd dat er een statement zou volgen.

Dat statement kwam er in minuut zes. Wijnaldum kopte de openingstreffer binnen op aangeven van Promes en de Liverpool-middenvelder vierde het doelpunt door samen met ploegmaat Frenkie de Jong een niet mis te verstaan gebaar te maken.