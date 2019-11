Nederland gaat in Noord-Ierland op zoek naar ticket voor EURO 2020

Deze Noord-Ieren moeten het Nederland zo lastig mogelijk maken vandaag. U ziet onder meer Jonny Evans in de basis staan. Evans is de ploegmakker van Rode Duivels Tielemans en Praet bij Leicester City.

Deze Noord-Ieren moeten het Nederland zo lastig mogelijk maken vandaag. U ziet onder meer Jonny Evans in de basis staan. Evans is de ploegmakker van Rode Duivels Tielemans en Praet bij Leicester City. vooraf, 19 uur 42.

18:10

vooraf, 18 uur 10. Start Depay of niet? Staat Memphis Depay in de basisopstelling van bondscoach Ronald Koeman? De flankaanvaller sukkelde recent met een blessure. Nederland zal Depay alvast kunnen gebruiken. In de heenwedstrijd in de Rotterdamse Kuip deed hij de wedstrijd kantelen in het voordeel van Oranje. Het werd met 2 goals van hem 3-1.