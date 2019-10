Nederland schiet pas wakker na plotse goal van Noord-Ierland

De eerste helft? Daar kunnen we kort over zijn: er gebeurde werkelijk niets. Of ja, toch. Vlak voor rust kopte Wijnaldum een bal tussen de palen. Doelman Peacock-Farrell had er weinig moeite mee.

Stug Noord-Ierland, loom Oranje

Nederland krabbelt recht na 0-1

Plots was daar dan toch het doelpunt. Niet voor Oranje, maar wel voor de uitploeg. De Nederlandse defensie was niet helemaal bij de zaak. Een bal vanaf rechts viel perfect op het hoofd van Josh Magennis. Pats: 0-1. Het uitvak werd helemaal gek, de kopjes bij Nederland gingen even hangen.

Maar blijkbaar was het net dat tegendoelpunt dat de Nederlanders nodig hadden om wakker te worden. De aanvallen werden snediger, de druk werd groter. 10 minuten voor tijd kwam de bal van op links in de voeten van Depay. Die aarzelde niet en zette de gelijkmaker op het bord.

Het was maar een kwestie van tijd voor er meer doelpunten zouden vallen. In de blessuretijd was Luuk de Jong het kwiekst bij geharrewar voor doel. Depay maakte het niet veel later helemaal af.

Met deze 3-1-zege komt Nederland aan de leiding in groep C, samen met Duitsland.