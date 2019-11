Ronaldo blijft (voorlopig) steken op 99 goals, maar Portugal mag naar het EK

Het leek vooraf al een uitgemaakte zaak dat Portugal het bescheiden Luxemburg zou kloppen en dus werd er voor de match vooral gepraat over Cristiano Ronaldo. Zou hij zijn 100e goal maken voor Portugal, of niet? Het antwoord is "neen". De superster stond de hele match tussen de lijnen, maar scoorde pas in het slot.

De goal leek al zo goed als gemaakt door Diogo Jota, maar Ronaldo tikte nog eens met zijn dikke teen tegen de bal en zo kwam het doelpunt op zijn naam. Met dat doelpunt zette hij ook de eindstand vast: 0-2. Een bescheiden zege voor Portugal dat net voor de pauze een eerste keer kon scoren. Fernandes maakte zijn eerste in het shirt van Portugal.

De zege volstond voor Portugal wel om de tweede plaats veilig te stellen. Zo kan het land zijn titel verdedigen op het EK. Het is al het 11e grote toernooi op een rij voor de Portugezen. Misschien bewaart Ronaldo zijn 100e goal wel voor die gelegenheid.