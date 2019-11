VIDEO: Zevenklapper tegen Montenegro brengt Engeland naar Euro 2020

Oxlade-Chamberlain opende het feest met een snelle goal in de 12e minuut, gevolgd door 2 kopbaldoelpunten van Kane. Montenegro, dat nog niet kon winnen in de voorronde, was te zwak achteraan en liet voor de rust nog Rashford en weer Kane scoren. Na de pauze liep Engeland minder hard van stapel: een owngoal van Sofranac en een eerste Engeland-goal voor Kane-vervanger Abraham zorgden voor een zevenklapper.

Engeland, halvefinalist op het WK en verliezer van de match om het brons tegen de Belgen, telt 18 punten met nog 1 match op het menu en is zeker van groepswinst. Ze kunnen al beginnen te dromen van de halve finales en de finale van Euro 2020, die op Wembley worden gespeeld.