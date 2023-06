Oostenrijk blijft aan de leiding in de groep van België, Baumgartner wacht tot laat tegen Zweden

Oostenrijk had afgelopen zaterdag een goeie indruk gemaakt in Brussel en maakte ook tegen Zweden een goeie beurt. De bezoekers kwamen er in de eerste helft eigenlijk niet aan te pas. De onbetwiste uitblinker was hun doelman Robin Olsen, die de ene na de andere save uit zijn mouwen schudde.



Ook na de rust was de Zweedse keeper veruit de beste man op het veld, zozeer zelf dat de Oostenrijkers er hoorndol van werden.



Maar uiteindelijk kregen ze toch loon naar werken. Christoph Baumgartner was er als eerste bij om een door Olsen afgeweerde volley in doel te werken. Diezelfde reflexen sprak hij 7 minuten later opnieuw aan om de 2-0 vast te leggen.



Oostenrijk leidt in groep F met 3 punten meer dan België, dat wel een match minder heeft gespeeld.