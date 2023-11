Albanië is er voor de 2e keer in zijn geschiedenis bij op een EK voetbal

In een groep met Polen en Tsjechië toch bovenaan staan: het lijkt misschien een grote verrassing, maar Albanië (met iets meer dan 2 miljoen inwoners) is al lang geen klein broertje meer in Europa.



De Albanese spelers zijn de voorbije jaren immers over de verschillende topcompetities uitgewaaierd. Zo spelen er van de huidige selectie 8 in de Serie A en 3 in de Primera Division.



Met Antwerp-speler Muja zit er ook 1 speler uit de Belgische competitie in de Albanese kern. Muja mocht vlak voor het laatste fluitsignaal nog een cameo maken.



Albanië hoefde tegen Moldavië enkel het gelijkspel nog over de streep te trekken. De thuisploeg had vlak voor het einde nog gelijk gemaakt, nadat Sokol Cikalleshi, spits bij Konyaspor, iets voor het halfuur de score had geopend met een strafschop.



Albanië is er straks op het EK voor de tweede keer bij. In 2016 kon het wel winnen tegen Roemenië, maar sneuvelde het toch in de groepsfase.