Kroatië springt over Wales naar virtuele kwalificatie voor EK in razendspannende strijd om tweede plaats

In groep D blijft de strijd voor het tweede rechtstreekse ticket richting het EK voetbal razendspannend.

Turkije is al zeker van de kwalificatie, maar Wales en Kroatië gingen met een gelijk puntenaantal de voorlaatste speeldag in. Aangezien Wales het voordeel had in de onderlinge confrontatie moest Kroatië op een fout van de Welshmen rekenen.

En dat gebeurde.

Wales kwam in Armenië al erg vroeg op achterstand en kon die niet meer omdraaien. Het bleef steken op een 1-1-gelijkspel, nadat een owngoal vlak voor rust nog voor hoop had gezorgd.

Zo kregen de Kroaten een uitgelezen kans om terug naar plek 2 te springen, en die lieten ze niet liggen. Majer en Kramaric zorgden binnen de eerste 20 minuten al voor de geruststellende Kroatische voorsprong, Letland kon nooit een vuist maken. 0-2 was dan ook de eindstand.

Zo krijgt Kroatië volgende dinsdag een matchbal tegen Armenië om zichzelf naar het EK te schieten, Wales moet hopen op Kroatisch puntenverlies en zelf winnen van revelatie en leider Turkije.