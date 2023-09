Squadra Azzurra kan Luciano Spalletti geen zege schenken bij debuut als Italiaans bondscoach

Luciano Spalletti, die vorig seizoen Napoli naar de landstitel loodste in Italië, nam onlangs het roer over bij de Squadra Azzurra na het vertrek van Roberto Mancini naar Saudi-Arabië.

Een cadeau was dat niet meteen voor Spalletti, want Italië - dat vorig jaar ook al het WK miste - ligt voorlopig ook niet bepaald op EK-koers.

Winst was dus welgekomen voor de Azzurri, die wel de bovenhand hadden in Skopje, maar hun lichte overwicht voor de rust niet konden uitdrukken in een doelpunt.

Dat lukte wel na de pauze, toen Immobile op de juiste plek stond nadat Barella de bal tegen de lat gemikt had. Die goal leek lange tijd te volstaan voor de 3 punten, tot Enis Bardhi in de 82e minuut een vrije trap heerlijke in de verste hoek borstelde.

Door het gelijkspel blijft Italië steken op 4 punten na 3 wedstrijden. Dinsdag ontvangt het team van Spalletti in Milaan nummer 2 Oekraïene.