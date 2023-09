Nederland blijft op EK-koers dankzij zuinige overwinning in Ierland

De wedstrijd in Dublin begon dramatisch voor Oranje. De Nederlanders ontsnapten al na één minuut aan de 1-0, maar die stond enkele minuten later toch op het bord. Idah bezorgde de Ieren een droomstart vanaf de stip na hands van Van Dijk.

Nederland had even nodig om te bekomen van die tik en groeide dan in de wedstrijd. Dat leverde in de 19e minuut ook de gelijkmaker op. Ook aan de overkant ging de bal op de stip toen Dumfries gehaakt werd in de zestien. Gakpo pakte het geschenkje dankbaar uit.

Ook in het vervolg van de 1e helft was Oranje nog gevaarlijk, maar het doelpunt viel wel pas na de pauze. De ingevallen Weghorst werd uitstekend bediend door Dumfries en faalde niet voor doel: 1-2.

In het laatste halfuur bleek Ierland niet bij machte om de Nederlandse defensie nog een keer in verlegenheid te brengen. Dankzij de overwinning tellen onze Noorderburen nu 9 punten uit 4 wedstrijden. Volgende maand neemt Oranje het op tegen de ongeslagen groepsleider Frankrijk.