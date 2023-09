Lamine Yamal (16 jaar en 57 dagen) schrijft geschiedenis: jongste debutant voor Spanje en meteen scoren

Wie de voorbije weken een match van Barcelona had gezien, had al kennis kunnen maken met het onwaarschijnlijke talent van Lamine Yamal. Bondscoach Luis de le Fuente kon dan ook niet om het wonderkind heen bij zijn selectie.



Maar toen Marco Asensio vlak voor de rust geblesseerd uitviel, kreeg Yamal ook meteen zijn eerste cap. Op dat moment stond het al 0-4, na onder meer 2 goals van Alvaro Morata.

Met die invalbeurt brak Yamal het record van zijn Barça-ploeggenoot Gavi, die in 2021 17 jaar en 62 dagen was toen hij voor Spanje debuteerde. Yamal is met zijn 16 jaar en 57 dagen meer dan een jaar jonger.



In de 75e minuut kwam er dan ook nog de kers op de taart. Nico Williams haalde de achterlijn en legde terug op Yamal, die hard uithaalde met zijn linker voor de 1-7.