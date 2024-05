LIVESTREAM: Antwerp-fans roeren zich meteen na rust door Bengaals vuur af te steken, Union leidt met 1-0

1 verloren finale op 5

Antwerp heeft een indrukwekkend bilan in bekerfinales. The Great Old haalde in totaal 5 keer de eindstrijd en maar liefst 4 keer mocht het ook pronken met de beker. Enkel in 1975 ging het onderuit in de finale tegen Anderlecht.



Het slaagpercentage van Union is nog straffer, al is het ook flink gedateerd. Union stond twee keer in de finale in 1913 en 1914 en won ook telkens.