Sandy Walsh bevrijdt KV Mechelen in het absolute slot tegen KV Kortrijk

KV Mechelen trok met sportieve en extrasportieve zorgen richting het Guldensporenstadion voor de kwartfinale in de Croky Cup. De nederlaag zondag tegen degradatieconcurrent Zulte Waregem was hard aangekomen in Mechelen, het positieve nieuws over de kapitaalsverhoging kon wel een extra motivatie zijn.

KV Kortrijk kon dan weer met vertrouwen de partij aanvatten. Met zeges tegen competitieleider Genk en OHL had kersvers coach Bernd Storck voor een nieuw elan gezorgd. Dat zou de thuisploeg ook in het eerste halfuur tonen.

Via Avenatti en een erg bedrijvige Bruno was Kortrijk lang de betere ploeg, maar met de rust in zicht schoot Mechelen wakker. In een knotsgekke fase kwam KVM tot drie keer toe erg dicht bij de openingstreffer, maar mirakelsaves van Vandenberghe en Watanabe hielden de nul op het bord.