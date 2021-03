Kijk straks op Sporza naar Standard-Club: "Standard moet er vol voor gaan"

07:31 vooraf, 07 uur 31. Live op alle Sporza-kanalen! De match begint om 20.45 uur. Een kwartiertje ervoor kunt u al op Canvas en de livestream in dit artikel terecht voor de voorbeschouwing. Ook Radio 1 is vanavond uiteraard van de partij op Sclessin. . Live op alle Sporza-kanalen! De match begint om 20.45 uur. Een kwartiertje ervoor kunt u al op Canvas en de livestream in dit artikel terecht voor de voorbeschouwing. Ook Radio 1 is vanavond uiteraard van de partij op Sclessin.

07:23 vooraf, 07 uur 23. Redt Standard zijn seizoen? Het wordt het 11e duel tussen Standard en Club Brugge in de beker. 6 keer won Standard, 4 keer won Club. Club haalde de voorbije 5 jaar twee keer de finale. In 2016 verloor het daarin van Standard, vorig jaar van Antwerp. In de vorige ronde ging Antwerp voor de bijl, vanavond ook Standard? Standard zal zijn huid ongetwijfeld duur verkopen, want de Croky Cup lijkt de enige mogelijkheid om het seizoen nog te redden. Met 40 punten en de 10e plaats lijken de Luikenaren uitgeteld voor POI. . Redt Standard zijn seizoen? Het wordt het 11e duel tussen Standard en Club Brugge in de beker. 6 keer won Standard, 4 keer won Club.



Club haalde de voorbije 5 jaar twee keer de finale. In 2016 verloor het daarin van Standard, vorig jaar van Antwerp. In de vorige ronde ging Antwerp voor de bijl, vanavond ook Standard?



Standard zal zijn huid ongetwijfeld duur verkopen, want de Croky Cup lijkt de enige mogelijkheid om het seizoen nog te redden. Met 40 punten en de 10e plaats lijken de Luikenaren uitgeteld voor POI.



16:19 vooraf, 16 uur 19. Denswil, Mitrovic, Vanaken en Lang zijn beschikbaar voor de selectie tegen Standard. De knopen over wie start heb ik al doorgehakt. Van hen verwachten we echter niet dat ze 90 minuten zullen aankunnen. Voor De Ketelaere, Horvath en Rits komt deze match te vroeg, Dost is out met een hamstringblessure. . Philippe Clement (trainer Club Brugge). Denswil, Mitrovic, Vanaken en Lang zijn beschikbaar voor de selectie tegen Standard. De knopen over wie start heb ik al doorgehakt. Van hen verwachten we echter niet dat ze 90 minuten zullen aankunnen. Voor De Ketelaere, Horvath en Rits komt deze match te vroeg, Dost is out met een hamstringblessure. Philippe Clement (trainer Club Brugge)

Standard - Club Brugge. Club Brugge kwam afgelopen weekend niet in actie tegen AA Gent door een overvloed aan coronabesmettingen. De eerste opdracht na de Europese exit van vorige donderdag is dus de kwartfinale in de beker tegen Standard.

De eerste opdracht na de Europese exit van vorige donderdag is dus de kwartfinale in de beker tegen Standard.



De topper in de Croky Cup is live te volgen op de kanalen van Sporza: uitzending op Canvas, livestream op sporza.be en in onze app en commentaar op Radio 1.