LIVE: Thorstvedt en Munoz zorgen voor blitzstart tegen KVM

44' eerste helft, minuut 44. Dan toch bijna 2-1. Op slag van rust de eerste opschudding voor het doel van Genk. Bijker zet goed voor, maar net iets té scherp. Druijf kan er net niet bij aan de tweede paal, maar dit was een goede aanval.

42' eerste helft, minuut 42. Na 42 minuten zien we iets dat lijkt op een belegering van het strafschopgebied van Racing Genk. Eigenlijk is het vooral de bal op goed geluk voor doel smijten en telkens zijn Cuesta en Lucumi de winnaars in de duels.

40' eerste helft, minuut 40. Geen VAR. KVM-aanvoerder claimt even een penalty voor zijn ploeg, maar Cuesta raakte de bal gewoon met de dij. Niets aan de hand. Wel nog even zeggen dat er geen VAR is voor deze halve finales om dit soort situaties te checken.

37' eerste helft, minuut 37. KVM toont tekenen van beterschap, maar Bateau is nog niet genezen. Hij gaat monumentaal onder de bal door. De weg ligt open voor Dessers, maar hij twijfelt opnieuw te veel tussen schieten en voorzetten. Zijn schot wordt geblokt.

35' eerste helft, minuut 35. We zouden niet graag Druijf zijn . Voor KVM-spits is dit een ondankbare match. Hij loopt en werkt, maar raakt geen bal. We hebben nog altijd geen enkele kans genoteerd voor de bezoekers.

34' eerste helft, minuut 34.

33' eerste helft, minuut 33. KV Mechelen heeft nog niks laten zien. Het had al 5-0 kunnen staan. Stef Wijnants op Radio 1.

31' eerste helft, minuut 31. Ito, Dessers, Thorstvedt, ze doen het allemaal snel, snedig en goed. Ito mist als laatste station van de aanval wel zijn schot, maar de aanval mocht er opnieuw zijn.

30' eerste helft, minuut 30. KVM was de eerste 25 minuten doodziek, maar toont nu voor het eerst tekenen van beterschap. Niet dat het kansen oplevert, maar de bezoekers doen weer mee en proberen snel te combineren.

24' eerste helft, minuut 24.

24' eerste helft, minuut 24. 60 procent balbezit. Deze eerste helft voelt voorlopig als een speeltuin voor Genk. Ze vinden telkens de ruimtes en proberen de bal meteen opnieuw te veroveren als het eens fout loopt. Dat resulteert in 60 procent balbezit.

20' eerste helft, minuut 20. Is dat geen penalty? Werkelijk alles loopt fout bij KVM. Eerst balverlies op het middenveld en Genk kan tegenaanvallen met 4 tegen 3. Ito speelt het niet goed uit, maar Storm verdedigt dramatisch en gooit zijn lijf dan tegen Munoz. Hiervoor had Laforge penalty kunnen fluiten, maar gelukkig voor KVM doet hij dat niet.

16' eerste helft, minuut 16. 5-0 in schoten. Genk doet wat het wil. Daar is de volgende kans. Een schot van Thorstvedt wordt nog afgeblokt, maar ook de rebound is voor een speler in blauw. Hrosovsky krult een halve meter.

13' eerste helft, minuut 13.

11' eerste helft, minuut 11. Wat is er aan de hand met KVM? Bijna staat het zelfs 3-0. Dessers is sneller dan alles en iedereen, maar kapt dan achter het steunbeen en maakt het zichzelf onnodig moeilijk. Wat is er aan de hand met KVM? De bezoekers zijn nergens.

11' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 11 door Daniel Muñoz van KRC Genk. 2, 0. goal KRC Genk KV Mechelen 45+1' 2 0

10' eerste helft, minuut 10. Het is al 2-0 !!! . Oyen mag veel te makkelijk voorzetten van Walsh en Hairemans en aan de tweede paal kopt Munoz de 2-0 vrij centraal in doel. De Genkse pletwals is efficiënt.