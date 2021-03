KV Mechelen is niet meer dan een vluggertje voor Racing Genk

Bekijk de goals uit Genk - KV Mechelen (4-1)

Racing Genk - KV Mechelen in een notendop:

KVM is niet op de belangrijke afspraak

KV Mechelen was in de eerste helft als een vrijgezel die niet op de afspraak was voor een belangrijke date. Genk moest 25 minuten wachten op een spelpartner en reageerde daar furieus op.

Na 76 seconden scoorde Thorstvedt de 1-0. KVM-doelman Coucke had misschien toch net iets meer kunnen doen tegen zijn ex-club. Hij was de enige nieuwe naam in de basisploeg van KVM, wat het belang van de match voor de Mechelaars toch onderstreepte.



Bij Genk was Dessers de enige wissel na de zege tegen Charleroi. De spits hield Onuachu op de bank, werkte hard, maar als hij iets minder vaak had getijfeld had het aan de rust 3-0 of 4-0 kunnen zijn.

Uiteindelijk bleef het na 45 minuten bij 2-0. De jonge Oyen - die een goede match speelde - kreeg veel te veel ruimte om voor te zetten en Munoz scoorde met het hoofd. Er waren toen nog geen 11 minuten gespeeld.