Anderlecht bibbert tegen Cercle Brugge en staat zonder glans in de halve finales

Bekijk het enige doelpunt uit de match:

Anderlecht - Cercle Brugge in een notendop:

Nmecha bekroont goede start van Anderlecht

Anderlecht had al voor de aftrap tegen Cercle Brugge in de kwartfinale van de Croky Cup goed nieuws te melden. Elias Cobbaut maakte na een afwezigheid van een half jaar zijn rentree in de basis en ook Yari Verschaeren keerde terug in de selectie.



Het was ook paars-wit dat net wat beter aan de partij begon zonder grote kansen te creëren. De eerste was wel meteen raak: Nmecha werkte af na een hele fraaie assist van Sambi Lokonga.

Cercle kwam wel bijna meteen op gelijke hoogte. Denkey mocht ver oprukken met de bal aan de voet, maar zag Wellenreuther nog uitpakken met een prima parade. Dat zou ook in de tweede helft nog een paar keer het geval zijn.



In de minuten voor de pauze monopoliseerde de thuisploeg de bal, maar er viel geen enkele kans te noteren. Corryn kwam wel nog goed weg met een gele kaart na een hele forse ingreep op Diaby.