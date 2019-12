LIVE: Begint Union tegen Westerlo aan een nieuw bekersprookje?

77' tweede helft, minuut 77. Met de toegevoegde tijd erbij zijn we nog maar tien minuten verwijderd van mogelijke verlengingen. Wordt het een late avond voor de teams uit 1B? Met de toegevoegde tijd erbij zijn we nog maar tien minuten verwijderd van mogelijke verlengingen. Wordt het een late avond voor de teams uit 1B?

75' tweede helft, minuut 75. Hamzaoui kopt tegen de lat! Kis pakt uit met een knappe voorzet tot bij Hamzaoui, die zijn kopbal tegen de lat uit elkaar ziet spatten! Hamzaoui kopt tegen de lat! Kis pakt uit met een knappe voorzet tot bij Hamzaoui, die zijn kopbal tegen de lat uit elkaar ziet spatten!

73' tweede helft, minuut 73. De gele kartons stapelen zich op voor de bezoekers. Brüls stond al in het boekje van Dierick en daar komen Van den Bogaert en Vetokele nu ook bij. De gele kartons stapelen zich op voor de bezoekers. Brüls stond al in het boekje van Dierick en daar komen Van den Bogaert en Vetokele nu ook bij.

72' tweede helft, minuut 72. Als Abrahams zich toont, mag Young niet onderdoen. De Amerikaanse aanvaller van Union gooit de bal voor doel, maar kan Ferber niet bereiken. Als Abrahams zich toont, mag Young niet onderdoen. De Amerikaanse aanvaller van Union gooit de bal voor doel, maar kan Ferber niet bereiken.

64' tweede helft, minuut 64. Christian Brüls krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd. na een overtreding op Hamzaoui. Christian Brüls krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd. na een overtreding op Hamzaoui.

63' tweede helft, minuut 63. En Teuma laat zich meteen opmerken! Zijn schot lijkt gevaarlijk, maar wordt door Van Langendonck in hoekschop gewerkt. En Teuma laat zich meteen opmerken! Zijn schot lijkt gevaarlijk, maar wordt door Van Langendonck in hoekschop gewerkt.

62' tweede helft, minuut 62. Daar is Abrahams bijna. Wat een redding van Kristiansen om de vrijstaande Abrahams van de 0-1 te houden! Zijn de Kemphanen wakker geworden? Daar is Abrahams bijna Wat een redding van Kristiansen om de vrijstaande Abrahams van de 0-1 te houden! Zijn de Kemphanen wakker geworden?

60' tweede helft, minuut 60. "Westerlo is wat gevaarlijker dankzij de vinnige Abrahams. Bob Peeters vuurde zijn spelers al wat aan en er zit al meer animo in de wedstrijd.". Erwin Van Den Sande op Radio 1. "Westerlo is wat gevaarlijker dankzij de vinnige Abrahams. Bob Peeters vuurde zijn spelers al wat aan en er zit al meer animo in de wedstrijd." Erwin Van Den Sande op Radio 1

60' tweede helft, minuut 60. Krijgen we straks trouwens verleningen? Volgens de statistieken is die kans maar klein. Sinds januari 2018 speelden beide teams al 9 keer tegen elkaar en maar 2 keer kregen we een gelijkspel te zien. Union en Westerlo wonnen elk 2 keer op verplaatsing. Voor eigen publiek won Westerlo ook 2 keer, terwijl Union slechts 1 keer thuis won. Krijgen we straks trouwens verleningen? Volgens de statistieken is die kans maar klein. Sinds januari 2018 speelden beide teams al 9 keer tegen elkaar en maar 2 keer kregen we een gelijkspel te zien. Union en Westerlo wonnen elk 2 keer op verplaatsing. Voor eigen publiek won Westerlo ook 2 keer, terwijl Union slechts 1 keer thuis won.

57' tweede helft, minuut 57. Met deze acteurs lijkt het niet te gaan lukken, dus grijpt Bob Peeters in. Van Eenoo komt Antunes vervangen. Met deze acteurs lijkt het niet te gaan lukken, dus grijpt Bob Peeters in. Van Eenoo komt Antunes vervangen.

48' tweede helft, minuut 48. Abrahams mikt over! En Westerlo toont zich meteen in de rechthoek van Union, maar de poging gaat enkele centimeters over! Het was Brüls die Abrahams bediende. Abrahams mikt over! En Westerlo toont zich meteen in de rechthoek van Union, maar de poging gaat enkele centimeters over! Het was Brüls die Abrahams bediende.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Dezelfde 22 spelers beginnen aan de tweede helft in het Dudenpark. Krijgen we wat meer spektakel te zien na rust? Tweede helft Dezelfde 22 spelers beginnen aan de tweede helft in het Dudenpark. Krijgen we wat meer spektakel te zien na rust?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:48 rust, 20 uur 48. Rust. Het is rusten geblazen en de supporters hebben zich geenszins kunnen verwarmen aan deze eerste helft. Union was de minst slechte van de twee ploegen en liet zich enkele keren zien in de persoon van Young. We gaan in elk geval rusten bij 0-0. Rust Het is rusten geblazen en de supporters hebben zich geenszins kunnen verwarmen aan deze eerste helft. Union was de minst slechte van de twee ploegen en liet zich enkele keren zien in de persoon van Young. We gaan in elk geval rusten bij 0-0.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. Om nog even terug te grijpen naar de beker van vorig seizoen: Westerlo verloor zijn eerste en enige wedstrijd met 3-0 op het veld van Duffel, toch een club uit 2e Amateur. Om nog even terug te grijpen naar de beker van vorig seizoen: Westerlo verloor zijn eerste en enige wedstrijd met 3-0 op het veld van Duffel, toch een club uit 2e Amateur.

43' eerste helft, minuut 43. Young trapt over! Daar was het openingsdoelpunt bijna! Young, toch de meest vermelde speler tot nu toe, trapt maar net over het doel van Van Langendonck. Young trapt over! Daar was het openingsdoelpunt bijna! Young, toch de meest vermelde speler tot nu toe, trapt maar net over het doel van Van Langendonck.

40' eerste helft, minuut 40. Zoals gezegd knokte Union zich vorig jaar tot de halve finales. Daarvoor ging het met 3-0 voorbij City Pirates uit Antwerpen. Daarna werd Knokke gewipt met 3-2 en moest ook Genk het ontgelden. De kampioen speelde 2-2 gelijk, maar verloor op strafschoppen. In de halve finales speelde het eerst 0-0 gelijk in Mechelen, maar verloor het in eigen huis met 1-2 van de latere bekerwinnaar. Zoals gezegd knokte Union zich vorig jaar tot de halve finales. Daarvoor ging het met 3-0 voorbij City Pirates uit Antwerpen. Daarna werd Knokke gewipt met 3-2 en moest ook Genk het ontgelden. De kampioen speelde 2-2 gelijk, maar verloor op strafschoppen. In de halve finales speelde het eerst 0-0 gelijk in Mechelen, maar verloor het in eigen huis met 1-2 van de latere bekerwinnaar.

38' eerste helft, minuut 38. En de bezoekers tonen zich nog eens, maar deze keer wordt de vrije trap klemvast gepakt door Kristiansen. En de bezoekers tonen zich nog eens, maar deze keer wordt de vrije trap klemvast gepakt door Kristiansen.

35' eerste helft, minuut 35. Ook Westerlo krijgt een hoekschop, maar die wordt vakkundig weggewerkt door Siebe Van Der Heyden. Ook Westerlo krijgt een hoekschop, maar die wordt vakkundig weggewerkt door Siebe Van Der Heyden.

29' eerste helft, minuut 29. Iasaiah Young heeft er duidelijk zin in. De Amerikaan snelt de rechterflank af, maar ziet zijn voorzet in hoekschop belanden. Die stilstaande fase levert ook geen gevaar op. Iasaiah Young heeft er duidelijk zin in. De Amerikaan snelt de rechterflank af, maar ziet zijn voorzet in hoekschop belanden. Die stilstaande fase levert ook geen gevaar op.

27' eerste helft, minuut 27. Het is toch opmerkelijk dat Van Langendonck tussen de palen staat vanavond. Afgelopen weekend pakte hij al na 8 minuten een rood karton, maar Westerlo ging in beroep tegen de schorsing, waardoor de doelman ook vandaag in doel staat. Het is toch opmerkelijk dat Van Langendonck tussen de palen staat vanavond. Afgelopen weekend pakte hij al na 8 minuten een rood karton, maar Westerlo ging in beroep tegen de schorsing, waardoor de doelman ook vandaag in doel staat.

21' eerste helft, minuut 21. Bij Union voerde coach Christiansen maar liefst 9 wissels door in vergelijking met het duel tegen Beerschot, terwijl Bob Peeters aan de overkant vol voor de kwartfinales gaat. Toch lijken die van de thuisploeg elkaar beter te vinden, want het weinige gevaar komt van hen. Bij Union voerde coach Christiansen maar liefst 9 wissels door in vergelijking met het duel tegen Beerschot, terwijl Bob Peeters aan de overkant vol voor de kwartfinales gaat. Toch lijken die van de thuisploeg elkaar beter te vinden, want het weinige gevaar komt van hen.

17' eerste helft, minuut 17. Koen Van Langendonck moet zich tonen op een poging van Isaiah Young, de Amerikaanse huurling van Werder Bremen. . Koen Van Langendonck moet zich tonen op een poging van Isaiah Young, de Amerikaanse huurling van Werder Bremen.

14' eerste helft, minuut 14. In het Dudenpark, waar zo'n 10.000 supporters binnen kunnen, zijn er vanavond zo'n 1.000 fans aanwezig. In het bezoekende vak tellen we 32 Westel-fans en 1 steward, die we graag meetellen om de cijfers een handje te helpen. In het Dudenpark, waar zo'n 10.000 supporters binnen kunnen, zijn er vanavond zo'n 1.000 fans aanwezig. In het bezoekende vak tellen we 32 Westel-fans en 1 steward, die we graag meetellen om de cijfers een handje te helpen.

12' eerste helft, minuut 12. In een wedstrijd met veel middenveldspel kwam ook de eerste kans op naam van Union te staan. Kevin Kis, maar een van de twee spelers die afgelopen weekend verloren van Beerschot, probeert het vanop afstand, maar kent geen succes. In een wedstrijd met veel middenveldspel kwam ook de eerste kans op naam van Union te staan. Kevin Kis, maar een van de twee spelers die afgelopen weekend verloren van Beerschot, probeert het vanop afstand, maar kent geen succes.

10' eerste helft, minuut 10. Vorig seizoen bereikte Union trouwens de halve finales van de beker, waarin toenmalig reeksgenoot KV Mechelen te sterk was. In de 1/8e finales won het met 3-2 van Knokke, een ronde later ging Genk na strafschoppen voor de bijl. Vorig seizoen bereikte Union trouwens de halve finales van de beker, waarin toenmalig reeksgenoot KV Mechelen te sterk was. In de 1/8e finales won het met 3-2 van Knokke, een ronde later ging Genk na strafschoppen voor de bijl.

5' eerste helft, minuut 5. De eerste aanval van Union is een feit! Young bedient Ferber, die de bal niet onder controle krijgt. De eerste aanval van Union is een feit! Young bedient Ferber, die de bal niet onder controle krijgt.

4' eerste helft, minuut 4. Union en Westerlo spelen al voor de 10e keer op twee jaar tijd tegen elkaar. Dit seizoen wisten Union en Westerlo elk al te winnen op bezoek bij de ander. In september won Union met 1-2, terwijl Westerlo vorige maand nog maar met 0-2 won in het Dudenpark. Union en Westerlo spelen al voor de 10e keer op twee jaar tijd tegen elkaar. Dit seizoen wisten Union en Westerlo elk al te winnen op bezoek bij de ander. In september won Union met 1-2, terwijl Westerlo vorige maand nog maar met 0-2 won in het Dudenpark.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Christof Dierick trapt het bekerduel tussen Union en Westerlo op gang! Welke 1B-club trakteert zichzelf op een plek in de kwartfinales? Aftrap! Christof Dierick trapt het bekerduel tussen Union en Westerlo op gang! Welke 1B-club trakteert zichzelf op een plek in de kwartfinales?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:52 vooraf, 19 uur 52. Een nieuw Union. Union heeft na het mooie bekerverhaal van vorig seizoen een halve metamorfose ondergaan. Zo zijn Pinto-Borges, Niakate, Morren, Selemani, David, Tau en Beuschkow andere oorden gaan opzoeken. Een nieuw Union Union heeft na het mooie bekerverhaal van vorig seizoen een halve metamorfose ondergaan. Zo zijn Pinto-Borges, Niakate, Morren, Selemani, David, Tau en Beuschkow andere oorden gaan opzoeken.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Nog een kwartier! En dan beginnen we eraan in Brussel. Het is al de 10e keer dat Union en Westerlo op twee jaar tijd tegen elkaar spelen. Een uitgebreide studieronde zou er dus niet mogen zijn. Nog een kwartier! En dan beginnen we eraan in Brussel. Het is al de 10e keer dat Union en Westerlo op twee jaar tijd tegen elkaar spelen. Een uitgebreide studieronde zou er dus niet mogen zijn.