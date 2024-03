Tienkoppig Oostende sleept punt uit de brand in kelderkraker tegen Seraing

Seraing en Oostende hebben elkaar geen tik kunnen uitdelen in de degradatiestrijd. Seraing mocht 75 minuten met een mannetje meer spelen, maar gaf toch een voorsprong nog uit handen: 1-1.

Seraing en Oostende zijn verwikkeld in een strijd om de 14e plaats, de laatste plaats die recht geeft op het behoud in de Challenger Pro League. Een rechtstreeks duel is dan de ideale gelegenheid om je tegenstander een tik te verkopen.

Veel slechter kon de wedstrijd niet beginnen voor Oostende. Eerst werd Decoene uitgesloten nadat hij aan de noodrem had getrokken en net voor de rust ging de bal op de stip na een tussenkomst van doelman Gabriel. Fall zette de penalty om: 1-0.

Seraing leek het zwaarste werk gedaan te hebben, maar in de eerste minuut van de tweede helft lette Lepoint niet goed op en Berte profiteerde optimaal door de 1-1 door de benen van de doelman in doel te trappen.

Seraing eiste de hele tweede helft het balbezit op, maar veel kansen leverde dat niet meer op. Oostende sleepte met plezier een puntje uit de brand en blijft zo net boven de degradatiezone, op 2 punten gevolgd door Seraing.