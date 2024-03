Patro Eisden vloert Lommel en maakt strijd voor promotie nog wat spannender

Lommel heeft een heel slechte zaak gedaan in verband met rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League. Het verloor met zware 3-0-cijfers bij Patro Eisden Maasmechelen en ziet heel wat concurrenten naderen.

De strijd om de tweede plaats in de Challenger Pro League en een ticket voor rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League is enorm spannend. Lommel wou een stap richting die promotie zetten, maar kreeg lik op stuk bij Patro.

Dat had nochtans niet gehoeven, maar Talvitie trapte een wenkende kans op de paal en net voor de rust schoot Lommel in eigen voet. Dries Wouters ging met gestrekt been een tackle aan en kreeg daarvoor de rode kaart.

Ook met een mannetje minder probeerde Lommel steeds de uitvoetballende oplossing te zoeken en dat brak de Lommel-spelers zuur op. Noubissi strafte balverlies af en dat deed Sigurdarson in de slotfase opnieuw.

Zo werd het 3-0 en dat zal leider Beerschot graag gezien hebben. Lommel heeft nu als tweede evenveel punten als Dender (3e) en één puntje meer dan Deinze en Patro Eisden Maasmechelen. De spanning voor plaats 2 is enorm.