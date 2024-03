Deinze en Zulte Waregem blijven ter plaatse trappelen met elk 1 punt

Er stond veel op het spel in het burenduel tussen Deinze en Zulte Waregem en dat was eraan te merken. Veel felbevochten duels en overtredingen en zo lag het spel vaak stil.

Na iets meer dan een halfuur brak Jelle Vossen de ban. Zijn spitsbroeders Traoré en Ndour verzorgden het voorspel, Vossen zorgde met een droge knal voor het hoogtepunt: 0-1.

Net na de rust was alles te herdoen. Op een hoekschop klom Lemoine het hoogste en hij knikte de gelijkmaker in doel: 1-1. Ondanks kansen voor beide ploegen was dat ook de eindstand. In de tussenstand blijft Deinze vierde, met 47 punten. Zulte Waregem volgt als vijfde met drie punten minder.