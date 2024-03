Beerschot stap dichter bij promotie na winst op het veld van concurrent Zulte Waregem

Sterke start van Zulte Waregem, dat in de eerste 20 minuten 3 grote kansen kreeg. Beerschot nam hierna over met evenveel kansen in het tweede deel van de eerste helft.



Mardochee Nzita kon vlak voor de rust de score openen, maar hij trof in de korte hoek de paal.



Als aangever lukte het Nzita een stuk beter. Zijn heerlijke dieptepass bereikte D'Margio Wright-Phillips, die met een pirouette ruimte zocht voor zijn schot: 0-1.



Meteen daarna kreeg Zulte Waregem dé kans om gelijk te maken. Een leeg doel lachte Zinho Gano toe aan de tweede paal. Hij miste.



Het zou de beste kans zijn van Essevee, dat geleidelijk aan vuurkracht verloor. Bijna kwam de 1-1 er toch nog, met een gelukje. Een vrijschop week over, Beerschot-doelman Matijas kon net op tijd naar de andere kant duiken.



Matijas vierde alsof hij de match had gewonnen. Even later mocht het échte feestje ingezet worden. Beerschot blijft ook na deze 26e speeldag (van de 30) aan de leiding.