Beveren en zijn supporters zetten Zulte Waregem een fikse hak in de titelstrijd

SK Beveren heeft finaal toch groen licht gekregen om uitsupporters mee te nemen naar het Challenger Pro League-duel op bezoek bij Zulte Waregem.



Gisteren beslisten Kurt Van Ryckeghem, burgemeester van Waregem, en Eddy Cordier, voorzitter van de West-Vlaamse voetbalclub, dat uitsupporters niet welkom waren. Door het aanhoudende boerenprotest konden ze hun veiligheid niet garanderen. "Een gevaarlijk precedent", oordeelde SK Beveren, dat aandrong om de beslissing te heroverwegen. Dat deed Zulte Waregem nu ook.



"SK Beveren wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen om tot de enige juiste, logische en rechtvaardige beslissing te komen: de clubmedewerkers, de lokale politie van Beveren, de lokale overheid en onze burgemeester, de SLO's, de SF en de Pro League", klinkt het in de mededeling.



"SK Beveren dankt ook uitdrukkelijk haar fans voor hun steun en begrip. Er is keihard gewerkt om tot een oplossing te komen. De spelersgroep is opgetogen dat zij vanavond over jullie onmisbare vocale steun zal kunnen beschikken."