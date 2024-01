Rode kaart nekt SK Beveren: Club NXT maakt einde aan ongeslagen reeks

Met een knappe 23 op 27 had SK Beveren zich weer helemaal in de strijd om de promotie gemengd. Met een zege tegen Club NXT kon het zich zelfs even in de top 3 nestelen.

Maar een tweede gele kaart voor Louis Verstraete besliste er na de rust anders over. Het stond toen nog 0-0 - beide ploegen hadden voor de rust al eens de lat geraakt - maar met een mannetje minder zou dat niet lang zo blijven.

Victor Barbera kon de man-meer-situatie bijna meteen uitbuiten voor Club NXT met een halve volley. Zijn schot botste over doelman Beau Reis. In de extra tijd kon Shion Homma nog verdubbelen voor de bezoekers.

Club NXT, dat eerder al Deinze en Zulte Waregem te grazen nam, heeft nu ook de scalp van SK Beveren beet. Beveren ziet een einde komen aan een reeks van 9 wedstrijden zonder nederlaag.