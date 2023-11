Zulte Waregem kan bekervorm niet bevestigen tegen Oostende na verschroeiende volley van D'Arpino

Het ene bekerfeestje is het andere niet. Zowel Zulte Waregem als KV Oostende vierde deze week in de Croky Cup, maar dat feestje kreeg bij Essevee geen vervolg. KVO-middenvelder Maxime D'Arpino zorgde met een kanonskogel in hun onderlinge duel voor de enige goal. Zulte Waregem dreigt zo zijn koppositie kwijt te spelen.