Felle strijd tussen Lommel en Zulte Waregem om leidersplaats eindigt met billijk gelijkspel

Aan de kust geraakten Oostende en Patro Eisden niet verder dan een scoreloos gelijkspel, een resultaat waar beide ploegen weinig mee opschieten. Oostende boekte nog maar één zege dit seizoen en blijft zo aanmodderen in de kelder van het klassement. Met acht punten is het voorlaatste. Patro Eisden is zesde met zestien punten.