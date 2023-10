SK Beveren komt weg uit onderste regionen na 2e zege van het seizoen

Het verschil met vorig jaar kon niet groter zijn bij Beveren. Enkel tegen de jeugd van Standard kon het dit seizoen al winnen in de competitie, een zege die al dateert van 9 september.



Een tripje naar Roeselare, waar Club NXT thuis is, is dan geen cadeau. De jongeren van Club Brugge ontvingen de Waaslanders vol vertrouwen na een 9 op 9.



Maar na 8 minuten sloeg de twijfel al toe bij de thuisploeg, door een goal van verdediger Sheldon Bateau. Vlak voor de rust volgde dan de tweede opdoffer, Jay-Dee Geusens met de 0-2.



Club NXT was na de rust dan wel baas, maar na een penaltygoal van Goduine Koyalipou was het pleit toch beslecht.

Dankzij de zege komt Beveren met 9 punten de veilige zone binnen. KV Oostende is nu voorlaatste.