Beginnersgeluk kunnen we het niet meer noemen. Konstantinos Karetsas eiste in de wedstrijd tegen Dender voor de zoveelste keer de spotlights op. Met een loepzuiver afstandsschot in de bovenhoek lepelde het 15-jarige toptalent van Jong Genk zijn ploeg na 10 minuten op voorsprong. Zijn derde treffer in amper vier matchen. Bekijk het doelpunt hieronder.