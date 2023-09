FC Luik gaat in de toegevoegde tijd met de volle buit aan de haal op de Freethiel

Adriano Bertaccini had halfweg de 1e helft de score geopend voor FC Luik, maar met de rust in zicht kwam de thuisploeg weer langszij. Goduine Koyalipou tekende in de 43e minuut voor de gelijkmaker.

Na de pauze ging Beveren wanhopig op zoek naar de 2-1. De thuisploeg had meer dan 70 procent van het balbezit en voetbalde ook een handvol doelkansen bij elkaar, maar scoren lukte niet.

En zoals zo vaak in het voetbal valt het doelpunt dan aan de overkant en dat was zondagmiddag op de Freethiel niet anders. Diep in de extra tijd schonk Alessio Cascio FC Luik nog de volle buit. Cascio trof na een counter raak in de rebound.

Luik schuift dankzij de zege op naar de 5e plaats in de rangschikking. Beveren kent een teleurstellend seizoensbegin en staat voorlopig pas 12e met 5 punten.