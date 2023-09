Lierse Kempenzonen raakt niet weg uit de kelder na thuisnederlaag tegen Beerschot

Halfweg de 1e helft klommen de bezoekers op voorsprong dankzij Michez. In de 38e minuut liet Kosiah de 0-2 liggen vanaf de stip.

Na de koffie toonde thuisspeler Van Acker hoe je wél een penalty binnen trapt. Tien minuten na de rust was zo alles te herdoen.



In een steeds bitser wordende 2e helft bezorgden Tolis en Reynders Beerschot alsnog de 3 punten. Sampers (Lierse) en Matthys (Beerschot) werden nog van het veld gestuurd.



En ook Van Acker toonde in het slot nog dat strafschoppen geen exacte wetenschap zijn. Nadat hij bij het begin van de 2e helft wel gescoord had vanaf 11 meter, faalde hij wel met zijn tweede pingel van de avond.

1-3 dus en dankzij die driepunter nestelt Beerschot zich op de 5e stek met een 10 op 15. Lierse Kempenzonen is 15e en voorlaatste met 4 punten uit 6 wedstrijden.