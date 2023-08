BEKIJK: Heerlijke controle en volley van Lapage leveren RSCA Futures zege op bij Dender

Nadat de eerste punten uit hun handen glipten in de seizoensopener tegen Beerschot, hadden de RSCA Futures iets goed te maken tegen Dender.

De bezoekers kwamen op voorsprong vlak voor rust, maar gingen toch met een gelijke score rusten na goals van Angulo en Ruyssen.

Pas over halfweg de tweede helft namen de jongeren van Anderlecht afstand van hun tegenstander. En hoe. Amando Lapage controleerde het leer enig in de zestien, ook de volley mocht gezien worden.

Even later leek de zege helemaal binnen, al maakte Hens het nog spannend met een doelpunt in de extra tijd. Zowel Dender als RSCA Futures begint het seizoen met 3 op 6.