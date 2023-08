BEKIJK: Het 15-jarig toptalent Karetsas geeft visitekaartje af in zege van Jong Genk

Door een nieuw reglement mogen spelers nu al op 15-jarige leeftijd debuteren in de JPL en Challenger Pro League. Daarvan maakte Jong Genk gebruik om Konstantinos Karetsas in de basis te droppen tegen SK Beveren.

En het toptalent had niet lang nodig om zijn stempel te drukken: met een knappe doorsteekbal zette hij spits Kelvin John op weg naar de openingsgoal: 1-0. Daarna namen de bezoekers uit Beveren het initiatief over, zeker na het rood van Manguelle.

Maar ook na de rust lukte het Beveren niet om de gelijkmaker op het scorebord te zetten. Ismaheel miste de kansen en bij de kopbal van Filipovic stond de paal in de weg. Zo begint Beveren in mineur aan het seizoen, de zege is voor Jong Genk een opsteker.