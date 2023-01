Deinze en Beerschot doen uitstekende zaak in slotfase van de Challenger Pro League

De tijd dringt. Met nog drie speeldagen tot de eindfase van de Challenger Pro League, zijn de punten momenteel van levensbelang.

Dat lijkt ook KMSK Deinze te beseffen. De club maakte dit seizoen een valse start, maar manoeuvreert zich momenteel in alle luwte naar boven toe. Zo slaagde het er vandaag opnieuw in om een rechtstreekse concurrent over de knie te leggen.

Tegen Club NXT (6e) kwam het eerst op achterstand door de voet van Cisse Sandra, maar een snelle rode kaart van Shion Homma bracht de thuisploeg weer helemaal in de match. Hendrickx en Koné zorgden nadien voor de deugddoende driepunter.

Deinze springt zo over de RSCA Futures naar de 7e plaats, op twee punten van Club NXT. Niet onbelangrijk: de eerste zes spelen promotie-play offs, de laatste zes degradatie-play offs.