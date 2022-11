Jong Genk beloont zichzelf eindelijk nog eens tegen RWDM met 3e overwinning

Het spel is goed, maar de overwinningen volgden niet. Dat was de grote frustratie bij de jonkies van Genk. Na een 1 op 15 was het op de gedeelde laatste plaats verzeild geraakt, samen met Virton.

Genk was dan ook vastberaden om nog eens te tonen wat het in zijn mars had. Van zijn 5 schoten op doel was er maar eentje binnen het kader in de eerste helft, maar dat volstond wel voor het openingsdoelpunt. Beniangba tikte binnen.



RWDM, dat met SK Beveren verwikkeld is in een strijd om de eerste plaats, kon er weinig tegenover zetten. Bijsturen tijdens de rust was de boodschap.

Maar veel beterschap volgde niet na de pauze. Integendeel, het was Jong Genk dat nog eens kon toeslaan. Geusens mikte van buiten het strafschopgebied mooi in de linkerhoek.

Het volstond voor de Limburgers om RWDM op de knieën te krijgen en zijn derde overwinning van het seizoen te boeken. SK Beveren krijgt zondag tegen Lommel een kans om alleen naar de leiding te springen.