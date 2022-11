Club NXT knoopt na 1 op 12 weer aan met zege tegen onmondig Dender

Na een 1 op 12 snakten de jongelingen van Club Brugge naar een overwinning en lang moesten ze niet wachten om te vieren. Audoor kopte een hoekschop recht op doelman Xavier Gies, maar die was te verrast om de bal nog te keren.

Club NXT, dat dit seizoen niet altijd even efficiënt omspringt met zijn kansen, zag de goals nu wel vlot binnen gaan; Romeo Vermant, de zoon van ex-Club-speler Sven Vermant, mikte niet veel later in de linkerhoek.

Op slag van rust kon een onmondig Dender dan toch eens terugslaan. Met het WK-doelpunt van Richarlison in het achterhoofd pakte Kjetil Borry uit met een knappe omhaal: 2-1. Een aansluitingstreffer met een zure nasmaak, want ondertussen kreeg Lallemand wel rood voor een slag.

Met een man meer kon Club NXT zijn voorsprong nog wat uitbouwen in de tweede heelft. Cisse Sandra kopte eerst nog onbegrijpelijk naast, maar kon even later een rebound niet meer missen. Een vrije trap van Arne Engels verdween via de paal en de rug van doelman Gies in doel voor de 4-1.