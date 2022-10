Club NXT nestelt zich (voorlopig) naast RSCA Futures en Lierse na zege tegen Deinze

Toen Club NXT voor het eerst mocht meespelen in wat toen nog 1B heette, betaalden de jongelingen heel wat leergeld. Maar nu zijn de belofteteams al lang geen lachertjes meer in de Challenger Pro League.



Toch was het uitgerekend de enige oudere speler bij blauw-zwart die het verschil maakte tegen Deinze. Lennert Mertens kwam in de zomer over van Deinze om de talenten van Club op sleeptouw te nemen.

Dat deed hij tegen zijn ex-ploeg met verve, al weigerde hij uit respect wel te juichen bij zijn doelpunten.



Met zijn 4e overwinning dit seizoen komt Club NXT voorlopig naast Lierse en de RSCA Futures, in het zog van leider SK Beveren. Deinze blijft op de laatste plaats.