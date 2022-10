BEKIJK: Met geniale hakbal zet Sardella Anderlecht-jongeren op het juiste spoor tegen Standard

RSCA Futures had als enige team nog niet verloren in de Challenger Pro League en het onderonsje in Luik bracht daar geen verandering in.

In een gelijkopgaande wedstrijd opende Killian Sardella de score op een vrijschop. Als een fijnbesnaarde aanvaller pakte de verdediger uit met een sluwe hakbal.

Standard kwam na de pauze op gelijke hoogte dankzij een kopbal van Tapsoba, maar topschutter Stassin vertaalde in het laatste kwart het balbezit ook op het scorebord.

Hij deed dat eerst vanaf de stip, daarna met een fraaie plaatsbal: 1-3.