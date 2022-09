Hattrick van Stassin volstaat net voor zege van RSCA Futures op Lierse

Lierse was na vier opeenvolgende zeges de fiere leider in tweede klasse, maar tegen de beloften van Anderlecht liep het minder lekker. Stassin speelde iedereen na 10 minuten op een hoopje om zo de score te openen.

Dat was even slikken, maar het antwoord van Van Acker mocht er zeker zijn. Zijn verrassende knal zorgde voor het evenwicht, maar dat duurde niet lang. Stassin was amper enkele minuten later opnieuw trefzeker.

Na de rust mocht hij zijn hattrick vanaf de stip vervolledigen. De aansluitingstreffer van Rocha - ook vanaf de stip - gaf Lierse nieuwe moed. De jongeren van Anderlecht zaten door hun beste krachten heen, maar sleepten zich toch met succes naar het einde van de partij.

Onderin kon Dender zijn eerste zege pakken door Deinze te kloppen met 0-2. Het blijft met vier punten wel laatste in de stand.