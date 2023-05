RWDM en Beveren strijden tot op slotspeeldag: Mbokani redt achtervolgers in Lierse

Daar is de 2-2! In minuut 68 is RWDM weer virtueel kampioen (en dus zeker van promotie). Het is alweer De Schryver die zwak verdedigen van Beveren afstraft.

tweede helft, minuut 63. RWDM weer virtueel kampioen. Daar is de 2-2! In minuut 68 is RWDM weer virtueel kampioen (en dus zeker van promotie). Het is alweer De Schryver die zwak verdedigen van Beveren afstraft. .

Beveren trekt met 1-2 de kleedkamer in. Al had de voorsprong eigenlijk verdubbeld moeten zijn. Opnieuw torende Mbokani boven alles en iedereen uit bij een corner, De Smet keerde de poging, maar duwde de bal ook recht voor de neus van Barry. De spits slaagt erin om vanop 30 centimeter naast een lege goal te mikken. Mbokani kon er nog mee lachen.

rust, 16 uur 48. Barry laat net voor rust 1-3 liggen. Beveren trekt met 1-2 de kleedkamer in. Al had de voorsprong eigenlijk verdubbeld moeten zijn. Opnieuw torende Mbokani boven alles en iedereen uit bij een corner, De Smet keerde de poging, maar duwde de bal ook recht voor de neus van Barry. De spits slaagt erin om vanop 30 centimeter naast een lege goal te mikken. Mbokani kon er nog mee lachen. .

Dit is een heerlijk kijkstukje in afwachting van de topper tussen Antwerp en Genk. Bijna scoort Lierse de 3-3, maar Naessens ziet een kopbal sterven op de lat.

vooraf, 17 uur 33. Beveren ontsnapt na kopbal op lat. Dit is een heerlijk kijkstukje in afwachting van de topper tussen Antwerp en Genk. Bijna scoort Lierse de 3-3, maar Naessens ziet een kopbal sterven op de lat. .

clock 16:29

vooraf, 16 uur 29. 1-1 na halfuur. Het blijft spannend in de cruciale confrontatie tussen Lierse en Beveren. Na een halfuur is de tussenstand 1-1. De thuisploeg leek even alle titelhoop van de bezoekers de kop in te drukken met de openingstreffer, maar enkele minuten later stond het alweer gelijk. Mbokani lag met een geweldige actie aan de basis van het doelpunt van Barry. .