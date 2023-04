RWDM wint met 0-3, SK Beveren met 3-0, verschil blijft 1 punt

RWDM maakt 3 fraaie goals, 0-2 van Biron à la Maradona

RWDM trekt match snel naar zich toe

Het blijft razend spannend tussen de twee traditieclubs. RWDM had op het Lisp nog voor het halfuur gewonnen spel dankzij Botella en Biron. De laatste was eerst aangever met een simpele tik in de 16 en dribbelde daarna à la Maradona voorbij Jan en alleman om zelf te scoren.



Meteen na de pauze legde Kylian Hazard de partij in een beslissende plooi met een geplaatst schot.



Beveren moest wat langer geduld oefenen om afstand te nemen van Beerschot. De bezoekers plooiden pas in het eerste kwartier van de tweede helft door toedoen van Mbokani en Barry, de topschutter van de Challenger Pro League met 18 rozen.



Luis Costa miste een kwartier voor tijd de kans op 3-0 vanaf de penaltystip. Beerschot verloor Jan Van den Bergh met een tweede gele kaart, tegen 10 man vond Mbokani in de slotminuten nog een tweede goal.