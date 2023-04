RWDM kan met vertrouwen toeleven naar topper tegen Beveren na ruime zege tegen Beerschot

De goeie intenties van Beerschot werden door een gretige thuisploeg meteen in de kiem gesmoord. Na amper 7 minuten stonden de bezoekers al 2-0 in het krijt, na goals van Biron en Kylian Hazard.

Dat een doelpunt van O'Brien afgekeurd werd voor een duwfout was voor een slap Beerschot slechts uitstel van executie. De 3-0 stond toch nog voor de rust op het scorebord nadat Konstantopoulos zijn eigen doelman verschalkt had.

De 2e helft bracht geen beterschap voor Beerschot en voor RWDM hoefde het niet meer met de 3-0 op het bord. De thuisploeg haalde haar voet van het gaspedaal, al had Hazard in het slot nog wel zin in een kunstje. Met een heerlijk doelpunt legde hij de 4-0-eindstand vast.

Dankzij de overwinning wipt RWDM opnieuw over Beveren, dat volgende week de verplaatsing maakt naar Molenbeek. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 bedraagt één luttel puntje.