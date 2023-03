Lierse behaalt zijn eerste zege in de kampioensgroep van de Challenger Pro League

Lierse kon zich net plaatsen voor de kampioensgroep, maar na een start met 2 nederlagen lijkt er voor de Pallieters niet veel eer meer te rapen.



Lierse was wel gebrand om tegen de RSCA Futures de nul weg te werken, maar het duurde tot de 2e helft voor dat lukte. Enkele baltoetsen na de aftrap had assistkoning Guillaume De Schryver de bal al voorbij Anderlecht-doelman Rik Vercauteren (geen familie van Frank).



25 minuten later konden de bezoekers gaan afrekenen aan de kassa, want met zijn 10e assist van het seizoen bood De Schryver de volledig vrijstaande Thibaut Van Acker de 2-0 aan.